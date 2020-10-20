Haberler Magazin Haberleri Magazin olaylarına ne kadar hakimsin? Magazin olaylarına ne kadar hakimsin? Magazin Magazin dünyasında son zamanlarda ne oldu? Bakalım bu testi çözebilecek misin? 20 Ekim 2020, Salı 12:07 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:07 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ posta magazin test ünlüler ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan 20 Ekim 2020 günlük burç yorumları Filiz Özkol Kayınvalide terörü! Elif Demirtaş Bilir Sabancı Ailesi dizi oluyor Sercan Yaşar Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları Yasemin Candemir BUNLARI DA OKUYUN 1 Türkiye’nin ilk yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 8 milyon TL’lik yatırım aldı 2 IMF'ten dijital paralarla ilgili önemli uyarı 3 POCO X3 NFC Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri 4 QNB Finansbank’ın dijital asistanı Q-Finansal Zeka bankacılığa yeni bir yön veriyor 5 Kişisel alanın ne olduğundan bihaber 8 tüylü dost