Pazar Postası Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları
Haberler Pazar Postası Haberleri Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları
Abone Ol Google News

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

Pazar Postası

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

İnsanın görebileceği en nefes kesici ve en romantik manzaralardan birisi gün ışığının son nefesini vermeye başladığı gün batımı anıdır. Güneşin yerini karanlığa bırakmaya hazırlandığı anlarda oluşan o muhteşem renk cümbüşü, kimisi için günün en hüzünlü, kimisi için de günün en huzurlu ve en mutlu anıdır. Yazın gelişiyle birlikte gün batımında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak trend oldu. İşte göz kamaştıran gün batımı anlarını ölümsüzleştiren şov dünyasının ünlü isimleri. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr

25 Temmuz 2021 , Pazar 07:47

1 – Güzide Duran - Adnan Aksoy

Deniz ortasındaki teknenin yarattığı o keyifli ortama bir de gün batımının romantik havası eklendiğinde ortaya işte ortaya böyle muhteşem fotoğraflar çıkıyor.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

2 – Merve Sarıtaş

Oyuncu Merve Sarıtaş’ın Kapadokya’da geniş açıyla uzaktan çekilmiş, gökyüzündeki tüm renklerin eşsiz bir fon oluşturduğu bu kare ressamları bile kıskandıracak türden.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

3 – Yasemin Allen

Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho’nun çok sevdiğim “Unutma: güzel gün batımlarının, bulutlu gökyüzüne ihtiyacı vardır” sözü tam da bu fotoğrafı anlatıyor. Bulutlu gün batımlarının görselliği çok daha görkemli oluyor.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

4 – Şevval Şahin

Ünlü model Şevval Şahin’in gün batımında çektirdiği bu fotoğrafı görünce hemen aklıma Sertab Erener’in meşhur şarkısı, ‘Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda, unutulmuş bir beste, yaşıyorum aheste’ geldi.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

5 – Eda Taşpınar

Modern romanın temsilcilerinden Fransız Gustave Flaubert, “Bence güneşin batışı kadar hayranlığa değer hiçbir şey yoktur ama bilhassa deniz kıyısından seyredilmeli” sözünü bu fotoğraf için söylenmiş sanki.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

6 – İdil Fırat

Siz de gün batımının güzelliğini fotoğraflarınızda fon olarak kullanmak istiyorsanız İdil Fırat’ın yaptığını yapın. Yakın plan çekiminizde, muhteşem görsellik sunan anı özel bir ışık efektiymiş gibi kullanıp doyumsuz bir fotoğrafa imza atabilirsiniz.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

7 – Neslişah Alkoçlar Düzyatan

Neslişah’ın fotoğrafının arkasındaki fonu oluşturan pembe, turuncu, sarı ve gri renklerin uyumu muhteşem. Biraz sabrederseniz bu renk cümbüşünü siz de yakalayabilirsiniz.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

8 – Siren Ertan

Modacı Siren Ertan, renkleri kombinlemeyi çok iyi biliyor. Gün batımında çektireceği fotoğraf için kucağına aldığı mavi ve beyaz ortancalar, güneşin batmadan önce çevresine yaydığı, kızıl ve turuncu ışık hüzmeleriyle ne de güzel eşleşmiş.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

9 – Amine Gülşe

Fenerbahçeli Mesut Özil’in, Türkiye eski güzeli olan eşi Amine Gülşe, tatilini Alaçatı’daki evinde geçiriyor. Amine Gülşe, batmaya hazırlanan güneşi kızı Ela ile izlerken müthiş görünüyor.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

10 – Aybüke Pusat

Oyuncu Aybüke Pusat’ın lacivert deniz ve gökyüzü arasında güneşin yavaş yavaş ufuk çizgisine gömülerek gözden kaybolduğu anlarda çektirdiği bu muhteşem fotoğraf usta bir ressamın fırçasından çıkmışçasına kışkırtıcı.

Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

BUNLARI DA OKUYUN
SIRADAKİ HABER