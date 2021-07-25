Ünlülerin en romantik gün batımı fotoğrafları

1 – Güzide Duran - Adnan Aksoy

Deniz ortasındaki teknenin yarattığı o keyifli ortama bir de gün batımının romantik havası eklendiğinde ortaya işte ortaya böyle muhteşem fotoğraflar çıkıyor.

2 – Merve Sarıtaş

Oyuncu Merve Sarıtaş’ın Kapadokya’da geniş açıyla uzaktan çekilmiş, gökyüzündeki tüm renklerin eşsiz bir fon oluşturduğu bu kare ressamları bile kıskandıracak türden.

3 – Yasemin Allen

Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho’nun çok sevdiğim “Unutma: güzel gün batımlarının, bulutlu gökyüzüne ihtiyacı vardır” sözü tam da bu fotoğrafı anlatıyor. Bulutlu gün batımlarının görselliği çok daha görkemli oluyor.

4 – Şevval Şahin

Ünlü model Şevval Şahin’in gün batımında çektirdiği bu fotoğrafı görünce hemen aklıma Sertab Erener’in meşhur şarkısı, ‘Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda, unutulmuş bir beste, yaşıyorum aheste’ geldi.

5 – Eda Taşpınar

Modern romanın temsilcilerinden Fransız Gustave Flaubert, “Bence güneşin batışı kadar hayranlığa değer hiçbir şey yoktur ama bilhassa deniz kıyısından seyredilmeli” sözünü bu fotoğraf için söylenmiş sanki.

6 – İdil Fırat

Siz de gün batımının güzelliğini fotoğraflarınızda fon olarak kullanmak istiyorsanız İdil Fırat’ın yaptığını yapın. Yakın plan çekiminizde, muhteşem görsellik sunan anı özel bir ışık efektiymiş gibi kullanıp doyumsuz bir fotoğrafa imza atabilirsiniz.

7 – Neslişah Alkoçlar Düzyatan

Neslişah’ın fotoğrafının arkasındaki fonu oluşturan pembe, turuncu, sarı ve gri renklerin uyumu muhteşem. Biraz sabrederseniz bu renk cümbüşünü siz de yakalayabilirsiniz.

8 – Siren Ertan

Modacı Siren Ertan, renkleri kombinlemeyi çok iyi biliyor. Gün batımında çektireceği fotoğraf için kucağına aldığı mavi ve beyaz ortancalar, güneşin batmadan önce çevresine yaydığı, kızıl ve turuncu ışık hüzmeleriyle ne de güzel eşleşmiş.

9 – Amine Gülşe

Fenerbahçeli Mesut Özil’in, Türkiye eski güzeli olan eşi Amine Gülşe, tatilini Alaçatı’daki evinde geçiriyor. Amine Gülşe, batmaya hazırlanan güneşi kızı Ela ile izlerken müthiş görünüyor.

10 – Aybüke Pusat

Oyuncu Aybüke Pusat’ın lacivert deniz ve gökyüzü arasında güneşin yavaş yavaş ufuk çizgisine gömülerek gözden kaybolduğu anlarda çektirdiği bu muhteşem fotoğraf usta bir ressamın fırçasından çıkmışçasına kışkırtıcı.