Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi Prenses Haya, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İngiltere'ye kaçmış ve Londra'ya yerleşmişti. Prenses Haya'nın eski eşi Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'a yönelik suçlamaları, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde görülüyordu. Yüksek Mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetti. Mahkeme ayrıca Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eski eşi Prenses Haya'yı tehdit ettiğini ve ona karşı bir yıldırma kampanyası yürüttüğünü açıkladı. Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla ilişkisi olduğu iddiası da mahkeme tarafından doğrulandı.

Dubai emirinin 6'ncı eşi

Eski bir olimpik eskrimci olan Prenses Haya, BAE'den ayrılmasından bu yana düzenli olarak tehdit edildiğini söylüyordu. İngiltere'de Yüksek Mahkeme ise dava sürecinde El Maktum'un 'açık ve şeffaf olmadığını' belirterek, 'kamu yararına olduğu' gerekçesiyle Dubai Emiri'nin taleplerini reddetti. İngiltere'de eğitim gören Ürdün doğumlu 45 yaşındaki Prenses Haya, 2004 yılında 70 yaşındaki 23 çocuk sahibi Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'la evlenmiş, Emir'in 6'ncı eşi olmuştu. Prenses Haya şu an Londra'nın merkezinde 107 milyon dolar değerinde bir evde yaşıyor. İkilinin 7 ve 11 yaşlarında iki kızı var.

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