Türkiye Mahkeme salonunda şok! Cezası açıklanınca pencereden atladı

Mahkeme salonunda şok! Cezası açıklanınca pencereden atladı

Türkiye

Mahkeme salonunda şok! Cezası açıklanınca pencereden atladı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin’deki duruşmada, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Ankara Adliyesinin 2. katının penceresinden atlayan sanık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 Eylül 2021, Perşembe 22:35 Son Güncelleme:
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Serdar P, dün yaralama suçundan yargılandığı Mersin’de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Sanık, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı. Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar P, tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

AA

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