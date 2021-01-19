Gülşah Saraçoğlu 2017 yılında Şişli’de yürüdüğü sırada ölümden dönmüştü. Teşvikiye Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada yanından geçtiği bir binadan başına içi kum dolu mukavva düşen Saraçoğlu yere düşmüş ve kendisine geldiğinde soluğu karakolda almıştı.

'Olayda kusurumuz yok'

Saraçoğlu’nun şikayeti sonrasında inşaatın sorumlusu olan Cihan S. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 33 yaşındaki Cihan S. Olay anında inşaatta bir çalışma olmadığını, aşağı düşebilecek şekilde malzeme de bırakmadıklarını söyleyerek, “Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur” dedi.

Zorla getirilecek

İfadenin ardından dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Ancak Saraçoğlu, uzlaşmak istemeyince Cihan S. hakkında, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün ilk duruşması yapılan davaya Gülşah Saraçoğlu da sanık Cihan S. de katılmadı.

Mahkeme aldığı ara kararda usule uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmeyen Saraçoğlu ve sanık S.’nin zorla getirilmesine karar verdi.



