Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldukları Sinan Altıntaş’a bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Altıntaş’ın iki yıldır düzenli şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından Tatlıtuğ çiftini tehdit ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, şu detaylar dikkat çekti:

“Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Sinan Altıntaş tarafından onur ve şereflerini zedeleyecek hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu nedenle Tatlıtuğ çiftinin korunması gerekmektedir.”

REDDEDİLDİ

Mahkeme, Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmama kararını onayladı. Tedbir süresinin sona ermesinin hemen ardından Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş için yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme tedbir süresinin uzatılmasını gerektirecek yeni bir vaka olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

'TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN TEDAVİ ALTINA ALINMALI'

Tatlıtuğ çiftininin avukatı İbrahim Halil Ateş, "Bu talep, birçok defa yaptığımız başvurulardan sadece biri. Söz konusu kişi, mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden tehdit, hakaretlerine devam etmiştir. Daha önce de müvekkilimiz Başak Dizer'in iş yerine giderek tehditlerde bulunmuştur. Şüpheli suç teşkil eden eylemlerine aralıksız devam etmektedir, verdiği rahatsızlık yorucu hale gelmiştir. Şüphelinin ailesi akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmiştir, ayrınca sanık hakkında Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi kısıtlılık kararı vermiştir. Ailesi de bu durumdan dertlidir. Her ne kadar bu kişi hakkında şikayetlerde bulunuyor olsak da, şahsın gerekli tedavisinin yapılarak topluma kazandırılması için tedavi altına alınmasını amaçlıyoruz" demişti.



