Mahkemeden tarihe geçecek karar: Fındık mal değil, haczedilemez

Pervin Ecesoy köpeğinin haczedilmesine itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme örnek bir kararla haczi kaldırdı. Ecesoy Tekstil ve Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Ecesoy Ocak 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre Cahit Ecesoy, 1994’te eşi Nilüfer Besler’den her yıl yüzde 50 arttırılmak şartıyla 1300 dolar nafaka verilmesi kararıyla boşandı. Cahit Ecesoy, boşandıktan bir yıl sonra Pervin Ecesoy ile evlendi. Vefatının ardından mirası çocukları ve eşi arasında paylaşıldı.

‘YEDİEMİN’E...

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Cahit Ecesoy’dan 25 yıl önce boşanan Nilüfer Besler de uzun süredir nafakasını alamadığını öne sürerek 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Daha önce bazı eşyaları haczedilen Pervin Ecesoy’a ikinci kez icra geldi. İcra memurları evde bulunan golden retriever cinsi “Fındık” isimli köpeği de haczetti. Köpek yediemin olarak sahibinde bırakıldı.

HAK EHLİYETİ VAR

Pervin Ecesoy, haczedilen köpekle ilgili Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulundu. “Fındık” adlı köpeğin üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyen Pervin Ecesoy’u mahkeme haklı buldu. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi, bir canlı olan ve hak ehliyeti olan köpeğin haczedilemeyeceğini belirterek köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında özetle şöyle denildi:

5199’A AYKIRI

“1 Temmuz 2004 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/5 maddesinde, ‘Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler’ şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Aynı şekilde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de hayvan hak sahibi bir canlı olarak kabul edilmektedir. Hayvanın bir canlı olarak “hak ehliyeti” bulunmaktadır. O halde ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi ulusal ve uluslararası yasa normlarına açıkça aykırıdır. Çorlu 4. İcra Müdürlüğü tarafından haczedilen golden cinsi köpek üzerindeki haczin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir.”