Bilim & Teknoloji Mahkemeler dijital ortama taşındı! Türkiye'de ilk kez e-duruşma yapıldı

Mahkemeler dijital ortama taşındı! Türkiye'de ilk kez e-duruşma yapıldı

Bilim & Teknoloji

Mahkemeler dijital ortama taşındı! Türkiye'de ilk kez e-duruşma yapıldı

Adalet Bakanlığı duruşma sistemini hayata geçiriyor. Yeni sistemle avukatlar bulundukları yerden taraf oldukları hukuk mahkemelerindeki duruşmalara videokonferansla katılabilecek. E-duruşmanın ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı temsili bir duruşmayla yapıldı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak olan e-duruşma uygulamasının test programına katıldı.

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek.

Avukatların videokonferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor.

E-duruşmanın ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı temsili bir duruşmayla yapıldı.

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