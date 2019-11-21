Mahkemeye getirilen silah, savcının ölümüne neden oldu

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesinde görülen bir mahkemede akılalmaz bir olay yaşandı. Bir duruşmada, soygunda kullanıldığı öne sürülen silah kanıt olarak sunuldu. Ancak bu esnada yere düşen silah ateş alarak, duruşmanın savcısı Adelaide Ferreira-Watt’ı vurdu. Yere yığılan 51 yaşındaki savcıya mahkemede görevli personel yardımcı olmaya çalıştı. Çok fazla kan kaybeden savcı, gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk annesi savcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, kurşunun savcının bacağındaki atar damarı parçaladığı ve aşırı kan kaybından dolayı öldüğü bildirildi. Polis, silahın neden tam dolu haldeyken mahkemeye getirilip kanıt olarak sunulduğunu araştırmaya başladı.

Savcı, kızı Lindsay ile birlikte.

Savcının avukat bir arkadaşı, 'Dolu bir silahın mahkemeye getirilmemesi gerekiyordu. Suçu işlediği iddia edilen silah ya da mühimmatın ayrı bir delil çantasına getirilmesi gerekirdi. Addelaid mükemmel bir avukattı, sadık bir anne, bir hayvansever ve sanat düşkünüydü. Böyle bir şekilde ölmesi oldukça acı verici' ifadelerini kullandı.

Polis sözcüsü Tuğgeneral Jay Naicker, 'Pazartesi günü saat 15.20'de 51 yaşındaki bir kadın, silahla sol kalçasından vurulmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede hayatını kaybetti. İddia edilene göre, bir ev soygununda kullanılan ve mahkemeye kanıt olarak sunulan bir dolu bir silahın kazara ateş alması sonucu kadın hayatını kaybetti' açıklamasını yaptı.

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