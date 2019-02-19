Mahkumlar bebeğin hayatını kurtardı
ABD'de 1 yaşındaki küçük kız annesi tarafından otomobilde kilitli unutuldu. Zavallı miniğin en büyük şansıysa yol kenarında çalışma yapan mahkumlar oldu.
ABD Florida’da Joe Lantry, kızı Dallas’ın (1) içeride olduğunu unutarak otomobilinin kapısını kapattı. Üstelik anahtarı da içeride unutmuştu. Aracın kapıları kilitlenince Dallas mahsur kaldı. Bu sırada açık havada çalıştırılan 5 mahkum, yol kenarında iş yapıyordu. Dallas’ın durumunu fark edince hemen yardıma koştular.
HIRSIZLAR HAYAT KURTARDI
İçlerinde otomobil hırsızlarının da olduğu mahkumlar, askı teli kullanarak 2 dakikada aracın kapısını açıp Dallas’ı kurtardı.