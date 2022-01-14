Magazin Mahmut Tuncer: 27 yaşıma dönmüşüm

Mahmut Tuncer: 27 yaşıma dönmüşüm

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Mahmut Tuncer: 27 yaşıma dönmüşüm

Teve2'de yayınlanan "Magazin Masası" adlı programa bugün Mahmut Tuncer telefonla bağlandı. Ünlü türkücü, önceki gün Ivana Sert'in kendisiyle birlikte paylaştığı fotoğraf hakkında konuştu.

14 Ocak 2022, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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Birkaç gün önce ünlü modacı İvana Sert, Mahmut Tuncer ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasına koymuş ve o fotoğraf herkes tarafından çok konuşulmuştu. Ivana Sert’in uyguladığı filtre hakkında konuşan ünlü türkücü “27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim” dedi.

Sahnelerdeki dekolte polemiğine de değinen Mahmut Tuncer “Herkes kendisine yakışanı giysin tabi ki. Moda olsa etek bile giyerim” dedi. Kızı Gizem'in kıyafetlerine, kliplerine karışmadığını söyleyen ünlü türkücü, "Biz onu öyle yetiştirdik. Gizem işi ne gerektiriyorsa onu yapar" ifadelerini kullandı.

KIZI BİLE TANIYAMADI

Öte yandan Mahmut Tuncer'in filtreli karesini kızı Gizem Tuncer bile tanıyamamıştı. Genç şarkıcı, o kareyi sosyal medya hesabından ‘Baba bu sen misin?’ mesajıyla yayınlamıştı.

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