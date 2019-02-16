Mahsun Kırmızıgül: Annem çalınan parayla cami yaptıracaktı

Mahsun Kırmızıgül, "Bu akşam eşimle yemek yedik, ordan da buraya sevgili arkadaşım Ata'yı seyretmeye geldik. İlk kez izleyeceğim. Daha önceden stand-up gösterisini izlemiştim. Çok başarılı bir arkadaşım hatta Ata benim okuldan arkadaşım" dedi.

'SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN'

"Mahsun Bey, annenizin evini soyanların mahkeme süreci devam ediyor mu?" sorusu üzerine Mahsun Kırmızıgül, "Annem 30 yıldır hayalindeki gibi bir cami yaptırmak için para biriktirmişti. İnsanlar soruyor, 'Neden parayı evde tutuyordu?' diye. Biz de bilmiyorduk bu kadar parası olduğunu, gerçekten bilmiyorduk. Kaç kez söyledim, 'Anne paran varsa gel bankaya yatıralım' diye ama faiz olaylarından dolayı sıcak bakmadı. Bunu anlayışla karşılıyorum. 'Sağlık olsun' diyorum, üzücü bir durum. 30 yıl birikimiyle bir cami hayali vardı, şimdi tutuklular. Ben ceza almalarını isterim. Dünyanın en büyük suçu hırsızlık, affedilmeyecek bir şey. Cezasız kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.