Müzik dünyasından sinema dünyasına iddialı geçiş yapan Mahsun Kırmızıgül, 'Mucize' filminin bir sahnesini Instagram hesabından paylaşarak yeni çekilen filmi 'Mucize 2' ile ilgili ipucu verdi.

"MUCİZE'NİN YENİSİ GERÇEKTEN MUCİZE OLACAK"

Mahsun Kırmızıgül, "Mucize filmi bu akşam Show TV'de. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Şu an çekimleri devam eden Mucize'nin yenisi gerçekten Mucize olacak" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı:

1 MART 2019'DA VİZYONA GİRECEK

İlki 4 milyon kişi tarafından izlenen filmin ikincisi 1 Mart 2019'da vizyona girecek.

KADRO DEĞİŞMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül 2015’teki 'Mucize'de başrolü verdiği Talat Bulut'u yeniden kadroya seçmişti. Ancak oyuncunun başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddiasıyla açılan dava yüzünden bu kararından vazgeçmişti. Talat Bulut'un yerine Fikret Kuşkan geldi.

Ekibe son olarak usta oyuncu Erdal Özyağcılar da katıldı.