Disney’in tüm dünyada merakla beklenen ‘Karlar Ülkesi II’ filminin galası The Walt Disney Company Türkiye ve Hepsiburada’nın ev sahipliğinde Kanyon Cinemaximum’da gerçekleştirildi.

Organizasyona İrem Sak, Zuhal Topal ve Mahsun Kırmızıgül gibi birçok ünlü isim katıldı. Davetliler çocuklarıyla etkinlik için özel olarak hazırlanan fotoğraf alanlarında eğlenceli zaman geçirdi.

'Sinema özgür bir yer tabii ama...'

Etkinliğe eşi Ece Binay ve kızı Lavin’le katılan Kırmızıgül, sinema eleştirmenlerinin YouTube fenomenlerinin film çekmesine tepki göstermesine, “Dört günde 150 dakikalık diziler muhteşem bir şekilde çekiliyor. Sinema özgür bir yer tabii ama iki ayda bir bölümlük diziden daha iyi iş çıkaramazlarsa bu sektöre girmesinler” diyerek, destek verdi.





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