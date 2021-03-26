Bir makarna için, kullanılan soslar, makarnanın daha lezzetli hale gelmesine olanak tanımaktadır. Makarna için yapılabilecek pek çok sos çeşidi, makarnanın ne kadar zengin tarifler ile sunulduğuna işaret eder. Bununla beraber makarnada en fazla kullanılan sos; salçalı ve domates soslu makarnadır. Biber salçasıyla hazırlanan makarna, acı olmasından ötürü damakta daha fazla tat bırakmaktadır.

Pul biber ile beraber; kıyma, yoğurt gibi malzemelerin kullanılmasıyla beraber oldukça lezzetli bir makarna tarifi ortaya çıkarılabilir. Bunun yanı sıra fesleğen soslu makarna da çok tercih edilen makarna çeşitlerinin içerisinde bulunur. Makarna içerisine yoğurt ile sarımsaklı bir sos katılarak da makarnanın farklı bir tarifi hazırlanabilir. Mantar sote ile yapılabilen makarna, çok faydalı bir halde tüketilebilir. Bunların dışında makarna fırında, beşamel sos, peynir gibi malzemelerle de hazırlanmaktadır.

MAKARNANIN YANINA NE GİDER?

Makarnanın tek başına tüketilmesiyle beraber oldukça doyurucu olduğu belirtilebilir. Ancak makarnanın yanında alternatif yemeklerin hazırlanması istenebilir. Makarnanın yanında iyi giden yemeklerden birkaçı ise; et yemekleri, salatalar, tavuk yemekleri olarak hazırlanabilir. Bol bol yeşillik içeren salatalar ile makarnanın bir arada tüketilmesi çok sağlıklı ve çok doyurucu olmaktadır.

Makarnanın yanında köftenin yanı sıra; pirzola, karnabahar ve patlıcan kızartması da tavsiye edilmektedir. Tatlı şeklinde de tahin helvası, sütlü tatlılar, keşkül gibi tatlılar tercih edilebilir.

MAKARNANIN YANINDA NE YAPILIR?

- Domates soslu pirzola; makarnanın yanında farklı bir lezzet yakalamak isteyen kişiler için oldukça ideal bir yemek türüdür. Makarnanın sade bir şekilde servis edilmesiyle beraber domates soslu pirzola yemeğiyle birlikte sunum yapılabilir. Bu şekilde yemeklerin dengesi sağlanacaktır.

- Makarnanın pratik olmasının yanı sıra, kızartmanın da aynı özelliklere sahip olması, makarnanın yanında çok tercih edilen bir yemek olduğu belirtilebilir.

- Tavuk yemekleri de makarnanın yanında çok fazla tercih edilir. Makarnanın yanında yapılabilecek yemeklerden birisi de tavuk sotedir. Et yemeklerinin yanı sıra tavuk da sofraların tamamlayıcısı yemeği olarak görülmektedir. Tavuk tarifleri içerisinde yer alan bir başka tarif de köri soslu tavuktur. Çok sık tercih edilen bu tarif, makarna ile bir araya gelince oldukça lezzetli bir mönü ortaya çıkmaktadır.

- Ülkemiz çapında hindi tüketimi çok olmasa bile, oldukça sağlıklı etlerden birisidir. Çok düşük kalorisi ile makarnayla beraber sunulduğunda dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Hindi ile yapılacak köfte tarifi ile makarna sunumu yapılabilir.

MAKARNANIN YANINA YAPILABİLECEK ÇORBA VE SULU YEMEKLER

Makarnanın yanına yapılabilecek çorba ve sulu yemekler;

- Domates Çorbası: Makarnanın sade şekilde sunulmasını istemeyenler adına her zaman hafif bir başlangıç uygundur. Kolay bir biçimde domates çorbası; makarnadan önce tüketildiği zaman bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

- Süzme Mercimek Çorbası: Makarna ile servis edilen mercimek çorbası, sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olarak besin dengesi sağlanabilir.

- Makarna tüketmeyi çok seven kişiler için yoğurt ile yapılan cacık önerisi verilebilir. Cacığın içerisinde salatalık, kuru nane ve yoğurdun bulunması makarnanın hafif bir şekilde sindirilmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda makarna ve cacık uyumunun oldukça güzel olduğunu belirtmek gerekir.