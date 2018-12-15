Ankara’dan Konya’ya hareket eden yüksek hızlı tren (YHT) ile kılavuz trenin çarpıştığı kaza sonrası gözaltına alınan makas değiştirmekte görevli olan Osman Y. ile trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y.’nin emniyetteki sorgusu devam ederken, ifadeler kazanın nedenine ilişkin ipuçları verdi. Kazanın, 1. hatta gitmesi gereken YHT’nin, makasın değiştirilmemesi nedeniyle kılavuz trenin geldiği 2. hatta yönlendirildiği ve çarpışmanın bu yüzden olduğu öğrenildi.

- GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ: Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, makas değiştirmekle görevli olan Osman Y., bir ay önce geçici görevle Ankara’ya geldi. Osman Y.’nin ifadesinde, “Gara gelen bir treni makas değiştirip ikinci hatta almıştım. YHT hareket ettiğinde makası tekrar değiştirip onu 1. hatta almam gerekirdi. Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim, unuttuğumu düşünüyorum. YHT’yi 1. hatta almam gerekirken makas değiştirmeyi unuttuğum için o 2. hatta devam etti. Kaza olunca fark ettim makas değiştirmediğimi” dediği öğrenildi.

- 45 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU: Şüpheli olarak gözaltına alınan trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y. ise ifadelerinde görevlerini yaptıkları, herhangi bir kusurlarının bulunmadığını söylediler. Aralarında yolcuların da bulunduğu 45 kişi de emniyete çağrılarak bilgilerine başvuruldu.

- SON GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR: Kumanda merkeziyle makinistler arasında yapılan telsiz-telefon görüşmeleriyle ilgili kayıtlara da el konuldu. Kayıtlarda, kumanda merkezi ile makinistler arasında geçen son konuşma deşifre edilecek.

Hürriyet - Fevzi Kızılkoyun