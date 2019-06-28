Makasçı çift mahkemeye çıkarıldı

Kadıköy D-100 Karayolu’nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Makasçı çift savcılıkta ifade verdi. Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Betül Şahin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ahmet Şahin de yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.







