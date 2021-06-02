Makedon örgüt lideri yakalandı… Dikkat çeken Sedat Peker detayı!

Makedon uyuşturucu baronu Boban Pomoski Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pomoski, transit olarak Mısır'ın Başkenti Kahire'ye gidecekti. Ancak polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Pomoski, Türkiye’de bir suça karışmadığı için Makendonya'ya sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Ayrıca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Pomoski'nin yanında kaldığı öne sürüldü.