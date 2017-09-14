Makyaj Artisti Fezi Altun kadınların ihtişamını ortaya çıkaracak!

Max Factor, Türkiye’de son yıllarda başarısı ile yükselen makyaj artisti Fezi Altun ile kadınların ihtişamını ortaya çıkaracak. 100 yılı aşkın uzmanlığıyla kadınlara ilham veren Max Factor, Fezi Altun’un doğal ve kusursuz makyaj teknikleriyle kadınların ihtişamını ortaya çıkararak, göz kamaştırıcı bir güzellik vadediyor.Alanında başarısıyla dikkat çeken Fezi Altun; Max Factor işbirliğinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek “Max Factor, köklü geçmişi, ürünlerinin yapısı ve sektöre getirdiği yenilikleri ile yıllardır profesyonel hayatımda severek kullandığım bir markaydı. Şimdi ise bu vizyoner ve uzman markanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” Kadınlarla yepyeni makyaj sırlarını da paylaşacağını açıklayan Fezi Altun sözlerine şöyle devam etti; “ Her kadının ışığını yansıtacağı bir makyaj tekniği vardır yeter ki doğru ürünü doğru miktarda kullanın. Max Factor ile kadınların sahip olduğu güzelliği doğallıktan uzaklaşmadan göz alıcı ışıltıya dönüştüreceğiz” dedi.10 yılı aşkın profesyonel makyaj artisti olan Fezi Altun, İstanbul Fashion Week başta olmak üzere, bir çok uluslararası organizasyonda dünyaca ünlü model ve artistlere makyaj yapıyor. Altun; Berlin’de dönem, Los Angeles Hollywood Red Carpet, Canada Body Paint birçok makyaj workshopuna katıldı.