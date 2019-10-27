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Cildimizin sağlığı için, yatmadan önce makyajımızı temizlemeye hepimiz özen gösteriyoruz. Ancak her gün makyaj yaparken kullandığımız fırçalar tam bir bakteri yuvası!

Cilt bakımımızı düzenli olarak yapsak da, kullandığımız fırçalardaki bakteriler, siyah nokta ve sivilce gibi problemlere neden olabiliyor.

Kirli makyaj fırçasıyla yapılan makyaj da, fondötenin ciltte topak topak olmasına neden oluyor. Bu da sizi olduğunuzdan daha yaşlı, maske takmış gibi veya sağlıksız gösterebilir.

Makyaj fırçalarını temizlerken belli başlı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Bu kurallar, hem makyaj fırçasının ömrünü uzatmak, hem de derin bir temizlik sağlamak için oldukça önemli.

İşte makyaj fırçalarını temizlemenin püf noktaları:

1-Zaman aralıkları belirleyin

Makyaj fırçalarınızı hangi günler temizleyeceğinizi belirlemeniz, fırça temizliğini unutmanıza engel olur. Fondöten fırçaları haftada 1 kere, göz makyajı için kullanılan fırçalar ise 3 günde bir temizlenmeli.

2-Fırçalara nazik davranın

Makyaj fırçalarını temizlerken fazla hırpalamamaya özen gösterin. Fırçanızı çok sert temizlerseniz, kıllarına zarar verebilir ve makyaj yaparken iyi bir performans alamazsınız.

Kozmetik dükkanlarından satın alacağınız tırtıklı makyaj temizleme pedi de oldukça işinize yarayacaktır. Fırçanızı yumuşak hareketlerle pede değdirmeniz, içindeki makyaj kalıntılarının da temizlenmesini sağlayacaktır. Temizlerken ılık su kullanmayı unutmayın.

3-Fırçalarınızı bebek şampuanıyla temizleyin

Makyaj fırçalarının daha temiz olmasını istiyorsanız, bebek şampuanı kullanın. Böylece hem kıllarının zarar görmesini önleyecek, hem de daha temiz olmasını sağlayacaksınız.

Bazı kişiler, fırçaları temizlerken zeytinyağı kullanmayı tercih ediyor. Bardağın içine sıvı sabun ve zeytinyağı konularak yağılan karşımda fırçaları yıkayarak kılların kayganlığını kaybetmesi önlenebilir.

4-Fırçalar nasıl durulanmalı?

Akan suyun altında fırçaları gezdirerek, fazla sert müdahalelerde bulunmadan kolayca durulayabilirsiniz. Ancak suyun ılık olması gerektiğini unutmayın.

5-Kurutma

Makyaj fırçalarınızı kuruturken asla saç kurutma makinesi kullanmayın. Kurutma makinesi, fırçalarınızın sertleşmesine neden olacaktır. Onun yerine hafifçe silkelediğiniz fırçaları, dik bir şekilde kavanoza koyarak oda sıcaklığında kurumasını bekleyin.



