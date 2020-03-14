Pratik Bilgiler Makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Pratik Bilgiler

Makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Günlük hayatta kullandığımız makyaj fırçaları belirli bir kullanmadan sonra hem istenilen performansı veremez hem de sağlık açısından olumsuzluklar yaratabilir. Eğer sizde sürekli kullandığınız makyaj fırçasını temizlemek için yöntemler arıyor ve makyaj fırçası nasıl temizlenir merak ediyorsanız "makyaj fırçası nasıl temizlenir" haberimize göz atın.

14 Mart 2020, Cumartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Makyaj fırçalarının düzenli olarak yıkanması hem cilt sağlığı açısından hem de makyajın güzel olması için oldukça önemli. Eğer evde makyaj fırçası nasıl yıkanır merak ediyorsanız "makyaj fırçası nasıl temizlenir" haberimize göz atın.

Makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Makyaj fırçalarını temizlerken bebek şampuanı yada normal şampuan kullanmak daha faydalı olacak ve güzel arınmasını sağlayacaktır. 

Suda hafif ıslatılan makyaj fırçanıza nohut büyüklüğünde şampuan döküp avuç içinizle ovalayın. Daha sonra durulayıp tekrar kalıntı olup olmadığını kontrol edin. İyice temizlendiğinden emin olana kadar bu işlemi tekrarlayın. Bütün fırça türleri için bu işlemi yapabilirsiniz.

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