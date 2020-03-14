Makyaj fırçalarının düzenli olarak yıkanması hem cilt sağlığı açısından hem de makyajın güzel olması için oldukça önemli. Eğer evde makyaj fırçası nasıl yıkanır merak ediyorsanız "makyaj fırçası nasıl temizlenir" haberimize göz atın.

Makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Makyaj fırçalarını temizlerken bebek şampuanı yada normal şampuan kullanmak daha faydalı olacak ve güzel arınmasını sağlayacaktır.

Suda hafif ıslatılan makyaj fırçanıza nohut büyüklüğünde şampuan döküp avuç içinizle ovalayın. Daha sonra durulayıp tekrar kalıntı olup olmadığını kontrol edin. İyice temizlendiğinden emin olana kadar bu işlemi tekrarlayın. Bütün fırça türleri için bu işlemi yapabilirsiniz.

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