Makyajseverlere müjde!



HAFİF FORMÜL



GÜNEŞ KORUMASI



UZUN SÜRE KALICILIK

r'ın yeni hafif dokulu fondöteni: Double Wear Nude Water Fresh Makeup SPF 30.Doğal bitişi ile gerçek ten hissiyatı yaşatan bu benzersiz, ince dokulu fondötenin varlığını cildinizde hissetmeyeceksiniz.12 saat dayanıklı formül; sağlıklı görünen, eşit tonlu ve pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. SPF 30 ve koruyucu antioksidanlar, çevresel faktörlere karşı cildinizi korur.Besleyici ve mineraller yönünden zengin bu fondöten, pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm sağlarken cildinizin ihtiyacı olan nemi kazanmasına yardımcı olur. Hiyalüronik Asit içeren formülü ve Kırmızı Meyve Nem Kompleksi cildi pürüzsüz bir görünüme kavuştururken ince çizgilerin görünümünü en aza indirir ve uzun süreli nem desteği sağlar. İçerisindeki Laminaria Saccharina özü sağlıksız parlamayı kontrol altına almaya yardımcı olur.Geniş spektrumlu SPF 30 ve antioksidanlar içeren formülü, UV ışınları ve çevresel faktörlere karşı cildinizi korur.Ciltte ağırlık yapmayan, ince dokulu ve tüm gün rengini koruyan bu benzersiz fondöten gün boyunca sağlıklı, doğal ve eşit tonlu bir cilt görünümü sağlıyor. Yeni Double Wear Nude Water Fresh Makeup SPF 30 yağ içermez, dermatolojik olarak test edilmiştir ve tüm cilt tipleri için uygundur.