Selmet Şükür’ün mal varlığına yeniden tedbir konuldu

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim’de görülen davada mahkeme heyetine mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için itirazda bulunmuştu.

Görülen davada mal varlığı üzerindeki tedbir mahkeme heyetince kaldırılmıştı. İtirazı değerlendirmek üzere yeniden toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aldığı kararla sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi.

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Hakan Şükür'ün babası Sermet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

İddianamede, Sermet Şükür'ün adresinde yapılan aramada, FETÖ'nün propaganda ve eleman kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi'ne ait, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu 2 adet "İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2" isimli kitapların ele geçirildiği belirtilerek, sanığın mal varlığına el konulduğu açıklanmıştı.

Hakan Şükür ve babasının Sakarya’da 7 ayrı şirkete ortak oldukları ortaya çıkmış ve ikilinin Sakarya’da 36 taşınmazı ve 5 aracına el konulmuştu.





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