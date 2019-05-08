Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, HEKİMHAN Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu, Ziraat Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne 24 öğretim üyesi alınacak. İşte ilanın detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım noter onaylı sureti)

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak ""Ön Değerlendirme Komisyonu"" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. (Profesör ve Doçent kadroları Rektörlükçe, Doktor Öğretim Üyeleri için ise ilgili birimler tarafından yapılacaktır.)

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

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İlan Başlangıç Tarihi : 08.05.2019

Son Başvuru Tarihi : 22.05.2019