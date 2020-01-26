Malatya'da bir deprem daha meydana geldi
Bu sabah saat 08:31'de 3.7 büyüklüğünde Manisa Akhisar'da bir deprem daha meydana geldi. Dün gece saat 20.49 sıralarında da meydana gelen deprem merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğündeydi.
Bir son dakika haberine göre bu sabah saat 08:31 sıralarında Manisa Akhisar'da bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak belirlenirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Akhisar'da deprem
Gece saatler 01.11'i gösterirken Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde, 2.3 km derinliğinde bir deprem yaşadı.