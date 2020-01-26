Bir son dakika haberine göre bu sabah saat 08:31 sıralarında Manisa Akhisar'da bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak belirlenirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Akhisar'da deprem

Gece saatler 01.11'i gösterirken Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde, 2.3 km derinliğinde bir deprem yaşadı.



