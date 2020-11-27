Türkiye Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27 Kasım 2020, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.



Akdeniz Avrupa Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika bilgilerine göre ise Malatya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



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