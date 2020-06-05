Türkiye Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

05 Haziran 2020, Cuma 21:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06’da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

Civar illerde de hissedildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi. Saat 21.06’da Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde yer sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı.

Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi. Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.

Malatya Valisi Baruş depremle ilgili bilgi verdi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.


İlgili Haberler
Depreme canlı yayında yakalandılar

İlgili Haberler
Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı


AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’ye haksızlık
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Teröre ağır darbe