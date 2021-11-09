Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, 'İki katlı bir bina çöktü, enkaz altında yaklaşık 20 vatandaşımızın olacağını tahmin ediyoruz. Üst katındaki kahvehane sebebiyle. 10 kişi sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. AFAD ekiplerimiz, belediyenin kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşacağız.' dedi.



