Malatya'da bina çöktü! Bakan Koca'dan yaralı açıklaması
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, ''Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi. '' ifadelerine yer verdi.
09 Kasım 2021, Salı 19:07 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, 'İki katlı bir bina çöktü, enkaz altında yaklaşık 20 vatandaşımızın olacağını tahmin ediyoruz. Üst katındaki kahvehane sebebiyle. 10 kişi sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. AFAD ekiplerimiz, belediyenin kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşacağız.' dedi.
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