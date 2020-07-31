Türkiye Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

Türkiye

Malatya'da deprem

Malatya Hekimhan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Temmuz 2020, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi deprem haberini son dakika olarak duyurdu. Hekimhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı. Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre ise, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.

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