Türkiye Malatya’da deprem paniği

Malatya’da deprem paniği

Türkiye

Malatya’da deprem paniği

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa sürelik paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

07 Mayıs 2021, Cuma 23:41 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Malatya´nın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 23.18’de meydana geldi. Yerin 4.13 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.2 Pütürge ilçesi Kökpınar Mahallesi olarak açıkladı.

DHA

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