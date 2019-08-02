Malatya’da pencereden düşen çocuk öldü

İlçe merkezindeki ikinci etap TOKİ konutlarında oturan Kayış ailesinin çocukları Eymen Kayış (2), 7. kattaki evlerinin açık olan penceresinden toprak zemine düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ağır yaralı olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde bekleyen çocuğun ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA