Malatya'da silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kimin ateşlediği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yusuf Leventoğlu (26) ile Cihat Demez'i yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

15 Aralık 2018, Cumartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Malatya'da silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Dün gece Malatya'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yusuf Leventoğlu (26) ile Cihat Demez (26)’e isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı Yusuf Leventoğlu ve Cihat Demez’ in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Polisler olaya karıştığı iddia edilen D.Ö., İ.B. ve T.K.’yı gözaltına aldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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