Malatya kent merkezinde bulunan İnönü Caddesi, Sıtmapınarı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir bina çöktü. Binlerce vatandaş gelen bu son dakika haberinin ardından bölgedeki yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Malatya'da bina çökmesi olayında son durum...





İNÖNÜ CADDESİNDE BİNA ÇÖKTÜ

Malatya kent merkezinde bulunan Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre, 11 vatandaş göçük altından yaralı olarak kurtarılırken, yaklaşık 20 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Binanın altında dükkanlar olması nedeniyle yaralı sayısının fazla sayıda olduğu düşünülürken, binanın çökme sebebi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

MALATYA VALİSİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "İki katlı bir bina çöktü, enkaz altında yaklaşık 20 vatandaşımızın olacağını tahmin ediyoruz. Üst katındaki kahvehane sebebiyle. 10 kişi sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. AFAD ekiplerimiz, belediyenin kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşacağız. Kurtarılanlar arasında durumu ciddi olan yok. 8 hastanın durumu iyi, 2 hastanın da travma şüphesiyle hastanede. Binanın çökme sebebiyle ilgili kesin bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde bulabilirsiniz...