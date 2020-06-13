Malatya'da trenler çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
13 Haziran 2020, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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