Malazgirt Savaşı, günümüzde Muş sınırları içerisinde bulunan bölgede gerçekleşirken, burada kazanılan zafer ardından gelen 10 yıl içerisinde Müslümanlar, Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaştı. İşte, Malazgirt Zaferinin önemi, sonuçları ve Malazgirt Zaferi kutlama mesajları

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Malazgirt Zaferi, sadece bulunduğu bölge açısından değil birçok yönden etkisi bulunan bir zaferdir. Hem İslam hem de Türkler açısından büyük olayların kapısını açan Malazgirt Meydan Muharebesi, tüm bunlarla bağlantılı olarak da dünya tarihinde kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olduğu için oldukça önemli bir zaferdir.

MALAZGİRT SAVAŞININ KISACA SONUÇLARI NELER?

Malazgirt savaşıyla Anadolu’ya giren Müslümanlar, sonraki 10 yıl içinde Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılında İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır.

İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

"1071'de Kurt başlı sancağımız ve kan damlayan kılıçlarımızla girdiğimiz bu topraklara adalet ve medeniyet getirdik. Kimse heveslenmesin kıyamete kadar da burada olacağız."

"Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950'ncİ yılını kutlarım."

"Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferinin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

"Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım."

"Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum."

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir."

"Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir."

"Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum."

"Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!"

"Ey Askerler! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir."