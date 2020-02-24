Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in, başında bulunduğu mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nı (PH) sonlandırıp yeni koalisyon kurma çalışmalarını sürdürüyordu.

Mahatir Muhammed kimdir?

Malezya'da 1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, ülkesinin 20. yüzyıl sonundaki kalkınma atılımının mimarı oldu. Malezya bu dönemde ham madde ihraç eden üçüncü dünya ekonomisinden yüksek teknoloji ve modern altyapıya sahip üretken bir sanayi ülkesine dönüştü.

Mahathir, hayatı ve siyasi kariyeri boyunca, Malezya'nın bağımsızlığı ve Malay halkının egemenliğini savundu. Malay dili ve kültürünün, Malay halkının dini inancı İslamiyet'in korunması ve yaşatılması için çalıştı.

Bu ilgiyle erken yaşlarda siyasete yönelen Mahathir, henüz üniversite öğrencisiyken, 1946'da o sırada yeni kurulmakta olan UMNO'ya katıldı.

Malezya'nın 1957 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülke siyasetine damgasını vuran UMNO'nun aktif üyelerinden biri haline geldi. 1964 yılında federal parlamentoya seçildi.





Parlamentoda bir dönem görev yaptıktan sonra parti lideri Başbakan Tunku Abdül Rahman ile ters düştüğü için partiden uzaklaştırıldı.

Başbakan Tunku'nun istifasının ardından siyasete geri döndü ve 1970'li yılların başından itibaren kabinede görev almaya başladı. 1976 yılında başbakan yardımcısı oldu. 1981 yılında Başbakan Hüseyin Onn'un istifasının ardından yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

Dünyanın seçimle göreve gelip en uzun süre iktidarda kalan lideri olan Mahathir, 22 yılda 5 genel seçimden galip ayrıldı.

Mahathir bu dönemde büyük altyapı yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Mahathir'in ekonomi ve eğitim alanlarındaki reform ve atılımları sayesinde Malezya, bölgesinin en zengin ve en hızlı kalkınan ülkelerinden birine dönüştü.

Mahathir, 2003 yılında 77 yaşındayken kendi isteğiyle aktif siyaseti bıraktı.

Siyasete dönüş

Mahathir, emekliliğinin ardından Malezya siyaset sahnesinde önemli bir isim olmayı sürdürdü. Halefi başbakanlar Abdullah Bedevi ve ardından Necip Rezak yönetimlerinin yaptığı yanlışları eleştirdi.

Mahathir, 29 Şubat 2016'da "RM2.6bil" ve "1Malaysia Development Berhad" kalkınma fonlarıyla ilgili yolsuzluk ve kara para aklama skandallarında, 70 yıldır üyesi olduğu UMNO'nun Necip hükümetine destek verdiği gerekçesiyle istifa etti. Ardından 9 Eylül 2016'da Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) adıyla kendi partisini kurdu.

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