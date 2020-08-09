Malikanede beyaz parti

Arkaslar’ın ‘White Night Party’ adını verdiği gecede misafirlerin beyaz kıyafet giymeleri istendi. Ajda ve Semiramis Pekkan’ın onur konuğu olduğu gece, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

SIKI DOSTLAR MARMARİS’TE BULUŞTU

Bettina Machler sevgilisi Sinan Dereli ile iki aydır Akdeniz ve Ege’de tekne tatili yapıyordu. Bettina Hanım geçen hafta annesinin 90’ıncı doğum günü sebebiyle İsviçre’ye gitmişti. Türkiye’ye döner dönmez soluğu yine sevgilisi Sinan Bey’in Marmaris’teki teknesinde aldı. Bettina– Sinan çiftine şimdi de Şebnem–Celal Çapa, Zeynep– Osman Çarmıklı ve Hatice Berkman katıldı. Sıkı dostların Ege koylarındaki mavi yolculukları 10 gün sürecek.

MARIO VE LUIGI’li DOĞUM GÜNÜ

Ozan ve Kenan Doğulu’nun kardeşi Canan Özdemir’in oğlu Can, önceki gün dört yaşına girdi. Çizgi film kahramanı Süper Mario kardeşlerin fanatiği olan Can’ın doğum günü partisi için ev çizgi film kahramanları Mario ve Luigi’nin resimleriyle süslendi. Baba, Emre Özdemir partide Luigi’nin, Can da Mario’nun kasketini giydi. Can’ın ısrarı üzerine Kenan da Luigi’nin kasketini giyip gitarıyla, Can’a özel mini bir konser verdi.

BEGÜM’ÜN İKİNCİ ÇAĞIN DÖNEMİ

Eski model, Jivamukti Yoga hocası Begüm Özbek, reklamcı ve gece kulübü sahibi sevgilisi Çağın Keskin’den geçen yıl ayrılmıştı. Bir yıldır kalbi boş olan Begüm’ün geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duymuştum. Begüm ile sevgilisine Alaçatı’da rastladım. Tesadüfe bakın ki yeni sevgilisinin adı da Çağın soyadı Işık.

COVID–19 ARTINCA TATİLİ UZATTI

Model Güzide Duran Aksoy, bir ay önce yaşadığı Miami’den tatil için eşi Adnan, kızı Selin ve oğlu Emir ile Türkiye’ye gelmişti. Bir aydır Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapan Güzide’nin önceki gün doğum günüydü. 40 yaşına giren Güzide’yi kutlamak için telefonla aradım sohbet ettik.

Güzide “Bu ay sonunda Miami’ye dönecektik. Miami’de Covid – 19 yeniden arttı, plajlar alışveriş merkezleri tekrar kapatıldı. Okulların açılması ötelendi, dersler internet ortamında yapılacak. Biz de bunu fırsata çevirip tatilimizi uzattık. Dönüşümüzü koronavirüsün gidişatına göre ayarlayacağız” dedi.