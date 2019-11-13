Malkoç Süalp oğlundan ilham aldı, kitap yazdı

Geçen yaz sevgilisi Güllü Aybar ile gittikleri Fethiye tatilinde Azur’un yengeç sevgisinden yola çıktığını söyleyen Malkoç Süalp, “Kitap yazmak her zaman en büyük hayalimdi. Ama çocuklar için üstelik de gerçek bir hikayeyi kaleme alacağımı hiç düşünmemiştim.

'Azur bana dinlemeyi, güvenmeyi öğretti'

Bu kitap sayesinde Azur bana dinlemeyi, güvenmeyi ve imkansıza yeniden inanmayı öğretti” diye konuştu.

Geliri Türkiye Eğitim Vakfı’na bağışlayacak

Malkoç Süalp, hem sevgilisi, hem de oğluna ithaf ettiği ‘Yengeç’ten elde edeceği geliri Türkiye Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

Halil Kalmuk/ POSTA

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