Malmö teknik direktörü Rösler: Beşiktaş bizden daha stresli olacak

İsveç temsilcisi Malmö’nün teknik direktörü Uwe Rösler ve kaptan Markus Rosenberg basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş’ın oynadıkları ilk maça oranla daha iyi durumda olduğunu belirten Uwe Rösler, "Beşiktaş ilk maçtakinden daha iyi durumda ve daha enerjik. Daha iyi bir takımla oynayacağız. Tüm bilgileri toparlayıp, tüm detaylara çalıştık. Herkes normalinden yüzde 10 daha fazla performans gösterecek. Buraya bir misyon için geldik. Görevimiz elemeleri geçmek. Herkes bunun tarihi fırsat olduğunu biliyor. Herkeste yarın için bunun heyecanı var. İyi çalıştık ve buraya inançla geldik. Bütün tecrübemizi, performansımızı ortaya koyarak başarmak istiyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. Herkesin maksimum seviyede olduğunu gördük. Şu an itibarıyla takım fit ve maksimum düzeyde. Genk grubun en iyilerinden biri, onlara karşı iyi oynadık. Bunu Beşiktaş’a karşı niye yapmayalım? Beşiktaş’ın kaybedeceği şeyler bizden daha çok. Dolayısıyla bizden daha çok stresli olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MARKUS ROSENBERG: "YENİ BİR TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Pepe’nin yarın oynamayacak olmasının Beşiktaş için kötü olabileceğini belirten Markus Rosenberg, "Pepe çok iyi bir futbolcu, kariyeri ortada. Yarın oynamayacak olması Beşiktaş için kötü olmalı. Stadın ambiyansı çok güzel. Mükemmel bir ortam var. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ama ilk kez bir Türk takımına karşı oynayacağım için bunun heyecanı var. Tamamen hücuma yönelik oynayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Malmö ile yeni bir tarih yazmak istiyoruz" dedi.