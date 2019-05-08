Maltepe Üniversitesi 50 öğretim üyesi alıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu’nun bölümlerine 50 öğretim üyesi alıyor. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

Maltepe Üniversitesi 14 profesör, 8 doçent, 28 doktor öğretim üyesi alıyor. Maltepe Üniversitesi’nin belirtilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.

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Başvurular 22 Mayıs’ta sona erecek. Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Maltepe şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.