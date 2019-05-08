Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na 4 araştırma görevlisi ile 9 öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 22 Mayıs’ta sona erecek. İşte ilanın detayları…

Maltepe Üniversitesi’ne belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen yapılır.

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