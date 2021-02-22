Manav görünümlü mekana giren polis gözlerine inanamadı
Kağıthane'de dışarıya kasalarla meyve ve sebze konularak manav görünümü verilen yere baskın yapan polis, içerde kahvehane olduğunu gördü. Sokak yasağını delen ve maske takmayan 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.
22 Şubat 2021, Pazartesi 15:30 Son Güncelleme:
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Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen kahvehaneye baskın yaptı. Masalarda oturan çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.
Bunun üzerine 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibi Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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