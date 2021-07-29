Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 12.00 sıralarında başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale, bugün de devam ediyor. Gece boyunca poyraz nedeniyle alevler, Ulukapı Sülek Mahallesi'ne kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle, jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Alevlerin ortasında kalan evlerdekileri jandarma ekipleri, siren çalarak uyarıp, bölgeden çıkardı. Bazı çiftçiler, küçükbaşlarını sürü halinde önüne alarak, mahalleden kaçtı.

Bu sırada alevlerin ortasında kalan sağlık görevlileri de mahalleden uygun noktaya geldi. İtfaiye ekiplerine haber veren sağlık ekipleri, evde 2 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Sağlıkçılar ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili konuşması sırasında ise bir kadın yanlarına gelerek, boş evin yandığını ve oraya müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık ekipleri, kadına mahalledeki binada 2 kişinin mahsur kaldığını ve oraya müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi. İsmi öğrenilemeyen kadın ise feryat ederek, bölgeden uzaklaştı.





İsmi öğrenilemeyen kadın, "Şurada evler yanıyor. Evde kimse yok, görmedim ama ev yanıyor. Bir kurtarıverin. Adama baktım yok, adam çıkmış ama evi kurtarın" dedi.

Sağlık görevlisi ise "Evde kimse var mı? Kimse yoksa evde olanlar var abla. Dur bir sakin ol. Adam var orada. Abla orada can var, can. 3 katlı beyaz binada kalanlar var. Tamam abla kalan 2 kişi var, orada can var" karşılığını verdi.