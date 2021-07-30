Türkiye Manavgat'ta yardım götürmek isteyen esnaf alevlerin ortasında kaldı

Manavgat'ta yardım götürmek isteyen esnaf alevlerin ortasında kaldı

Türkiye

Manavgat'ta yardım götürmek isteyen esnaf alevlerin ortasında kaldı

Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen köylülere yardım götürmek isteyen 4 esnaf alevlerin ortasında kaldı.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Son anda geri dönerek ölümden dönen 4 arkadaşın yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı. Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı. Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü. Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA


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