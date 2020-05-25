İngiltere Premier Ligi’nin dev isimlerinden Manchester United, Football Manager serisini dava etti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Kırmızı Şeytanlar popüler oyunun yayıncısı Sega ile geliştiricisi Sports Interactive‘e ticari marka ihlali nedeniyle dava açtı.

Kulüp, Football Manager’ın oyunda resmi Manchester United armasını kullanmadan ticari markasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp avukatı bu yöntem ile Manchester United’ın armasına lisans verme hakkından mahrum ettiğini iddia ediyor.

Sega ve Sports Interactive ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada davaya konu olan materyallerin 1992’den bu yana şikayet edilmeden kullandığının altını çizdi.



