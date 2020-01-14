MaNga konserinde büyük sürpriz

Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu maNga, müziklerine imza attığı Baba Parası filminde yer alan Para Parra Parrra şarkısını geçtiğimiz akşam Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in sürprizi ile sahnede hep birlikte seslendirdi.

İzleyenlerin Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in sahneye çıkması ile büyük bir sürpriz yaşadığı konserde şarkıyı ilk defa sahnede canlı seslendiren oyuncular, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser salonu ‘Para Parra Parra’ şarkısı ile inledi

Söz ve müziği Şanar Yurdatapan’a ait 70’li yılların sevilen şarkısı, maNga’nın yorumuyla yeniden hayat bulurken, Baba Parası filmini izleyenlerin de hafızalarında hemen yer etti. Amsterdam’da alkışlar eşliğinde sahnede maNga ile ‘Para Parra Parra’ şarkısını seslendiren Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrisevsin'in manNga sahnesindeki performansına izleyiciler büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.