Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının aşırı derecede yükselmesi ve havadaki nem oranının düşmesi nedeniyle ormanlık alanlara piknik amacıyla girilmesinin, mangal ve ateş yakılmasının, havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı hatırlatıldı.

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri veya altında seyretmeye başlamasıyla ve yangın riskinin yasaklama getirilen tarihteki sıcaklıkların altına düşmesiyle yeni bir düzenleme getirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda; 20 Eylül tarihinden itibaren tescilli mesire alanları ve müstecirler tarafından fiilen işletilen kontrollü alanlarda mangal ve ateş yakmanın ve giriş çıkışların gerekli tedbirler alınmak ve sorumluluk işletmecilerine ait olmak kaydıyla serbest bırakılması, 1 Kasım 2021 tarihine kadar; Karamürsel'de Çamdibi, Kızderbent, Akpınar, Karapınar Mahalleleri, Kandıra'da Kefken, Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak mahalleleri, İzmit'te Akpınar, Arızalı, Sekbanlı, Üçgaziler mahalleleri, Derince'de Toylar ve Çınarlı mahalleleri, Körfez'de İlimtepe, Kalburcu, Sipahiler, Kirazlıyalı, Hereke mahalleleri, Gebze'de Balçık, Mudarlı, Ovacık, Mollafenari, Cumaköy, Kadıllı mahalleleri, Dilovası'nda Kayapınar, Çerkesli, Mimarsinan mahallelerinde mangal ve ateş yakmak yasağının devam ettirilmesi Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Açıklamada, tüm ormanlık alanlarda ormana 4 kilometre mesafede ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda havai fişek atılmaması ve il sınırları içerisinde anız yakılmaması gibi yasaklara mutlak surette riayet edilmesinin orman varlığını korumak ve kollamak, gelecek nesillere bırakmak noktasında büyük önem arz ettiği vurgulandı.