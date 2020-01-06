Manisa ve İzmir'de deprem Manisa ve İzmir'de hissedilen deprem meydana geldi. Deprem sosyal medyanın gündemine oturdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre ise 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.