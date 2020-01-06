Manisa ve İzmir'de deprem
Manisa ve İzmir'de hissedilen deprem meydana geldi. Deprem sosyal medyanın gündemine oturdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre ise 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre merkez üssü Manisa'da 03.14'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.