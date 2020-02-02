Türkiye Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Türkiye

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 03.23’te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi. Kırkaağaç'ta ise saat 06.25'te 4.0 büyüklüğünde bir başka deprem yaşandı.

02 Şubat 2020, Pazar 09:15 Son Güncelleme:
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Merkez üssü Akhisar İlçesi’nde saat 03.23’te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6’lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı. Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar’ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

Artçı sarsıntılar sürüyor 

Akhisar’daki 4.6’lık depremin ardından ilçede AFAD’a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

Kırkağaç da sallandı 

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ise saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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