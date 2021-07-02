Manisa’da iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Demirci’ye bağlı İcikler Mahallesi Karapınar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bir söndürme uçağı, 8 helikopter, 40 arazözün yanı sıra Manisa ve Demirci’den yönlendirilen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangında orman arazisinin yanında bulunan 60 dönüme yakın ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Soma’ya bağlı Çerkez Sultaniye Mahallesi civarında da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına bir helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi. Yangının kontrol alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ile zarar gören alanın tespitiyle ilgili inceleme sürüyor.

AA